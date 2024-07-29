РЖД: в результате ДТП в Волгоградской области госпитализированы 16 человек
«Из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», – говорится в сообщении.
По данным РЖД, всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. Компания открыла горячую линию по вопросам, связанным с происшествием.
В то же время в администрации региона сообщили, что в Котельниковскую центральную районную больницу доставлено 20 человек, в том числе семь детей. На месте аварии работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады. «Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено восемь врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат», – говорится в сообщении.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адле», столкнулся с «Камазом». По данным РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
В ликвидации последствий аварии задействовано 324 человек и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.