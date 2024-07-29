РЖД: в результате ДТП в Волгоградской области госпитализированы 16 человек

В то же время в администрации региона сообщили, что в Котельниковскую центральную районную больницу доставлено 20 человек, в том числе семь детей. На месте аварии работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады. «Также задействована авиация: бортом вертолета Ми-8 направлено восемь врачей, еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах «Ансат», – говорится в сообщении.