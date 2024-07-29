Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской областиСК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения
В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд, он следовал по маршруту Казань – Адлер, сообщили в МЧС России.
«В Волгоградской области сотрудники МЧС России работают на месте схода поезда. Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км от станции Котельниково», – сказано в сообщении.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале также подтвердила произошедшее. Она сообщила, что около 12:40 мск в полицию поступила информация о столкновении «Камаза» и пассажирского состава. Авария произошла на переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован. На место выехали руководство и сотрудники МВД.
В РЖД добавили, что авария произошла в 12:35 мск на перегоне Гремячая – Котельниково. Движение поездов на участнике приостановлено, в аварию попал пассажирский поезд № 491. Позже пресс-служба РЖД также уточнила, что водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по ситуации на перегоне. В МЧС сообщили, что в ликвидации последствий аварии задействовано 324 человека и 109 единиц техники, проводится эвакуация пострадавших. По состоянию на 15:12 мск ведомство официально подтвердило, что с рельсов сошли девять вагонов, из них семь опрокинулись. По предварительным данным, пострадали более 100 человек.
По информации РЖД, в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда, глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий аварии.
Администрация региона в 15:36 мск сообщила, что в Котельниковскую центральную районную больницу с различными травмами доставлены 30 пассажиров, из них 15 – дети. Состояние двоих взрослых – водителя грузовика и пассажирки поезда – оценивается как тяжелое. На месте аварии работают 32 бригады скорой помощи, 12 врачей доставлены к месту аварии на трех вертолетах. Губернатор Волгоградской области Бочаров прибыл на место происшествия, где координирует работу по ликвидации последствий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым. Он располагался на 185-м км перегона. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.