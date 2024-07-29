Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по ситуации на перегоне. В МЧС сообщили, что в ликвидации последствий аварии задействовано 324 человека и 109 единиц техники, проводится эвакуация пострадавших. По состоянию на 15:12 мск ведомство официально подтвердило, что с рельсов сошли девять вагонов, из них семь опрокинулись. По предварительным данным, пострадали более 100 человек.