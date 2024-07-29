После аварии на путях в Волгоградской области госпитализировали 30 человек

В ликвидации последствий аварии задействовано 324 человек и 109 единиц техники. По данным МЧС, с рельс сошли девять вагонов, из них семь – опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.