После аварии на путях в Волгоградской области госпитализировали 30 человек
После аварии на железнодорожных путях в Волгоградской области госпитализированы 30 человек, сообщается в Telegram-канале администрации.
«В Котельниковскую ЦРБ с различными травмами доставлены 30 пассажиров поезда «Казань – Адлер», из них 15 – дети. Состояние двоих взрослых – водителя грузовика и пассажирки поезда – оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.
На месте аварии работают 32 бригады скорой помощи. В пресс-службе администрации добавили, что 12 врачей доставлены к месту на трех вертолетах, среди них – нейрохирурги, реаниматологи, анестезиологи и др. На место происшествия также приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он координирует работу по ликвидации последствий.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер», столкнулся с «Камазом». По данным РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
В ликвидации последствий аварии задействовано 324 человек и 109 единиц техники. По данным МЧС, с рельс сошли девять вагонов, из них семь – опрокинулись. Предварительно, пострадали более 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.