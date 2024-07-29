Фонд «Свободная Россия» внесен в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation, организация признана нежелательной в РФ) и еще более 50 организаций, следует из перечня ведомства.
В список также вошли фонд «Свободная Бурятия» (признан в РФ иноагентом), движения «Свободная Карелия» (признана экстремистской организацией, запрещена в России), «Свободная Якутия» (признана в РФ иноагентом) и др.
26 июля Министерство юстиции РФ включило фонд «Свободная Россия» в перечень экстремистских организаций.
Директор фонда Наталья Арно (Будаева) включена в список иноагентов.