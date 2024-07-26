Минюст признал фонд «Свободная Россия» экстремистской организацией
Министерство юстиции РФ включило фонд «Свободная Россия» в перечень экстремистских организаций, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.
7 июня 2024 г. Верховный суд признал экстремистским международное общественное «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения и запретил их деятельность на территории России. В их число входят «Свободная Росссия», «Свободный Дагестан» и другие 53 наименования.
Директор фонда Наталья Арно (Будаева) включена в список иноагентов. В мае прошлого года она заявила о попытке отравления во время ее командировки в Прагу.