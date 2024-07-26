Минюст признал фонд «Свободная Россия» экстремистской организацией

7 июня 2024 г. Верховный суд признал экстремистским международное общественное «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения и запретил их деятельность на территории России. В их число входят «‎Свободная Росссия», «‎Свободный Дагестан» и другие 53 наименования.