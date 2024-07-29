Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Управляющий имуществом Авена передаст Великобритании почти $1 млн

Ведомости

Управляющий имуществом российского предпринимателя Петра Авена согласился передать более 750 000 фунтов стерлингов, или около $963 000, властям Великобритании, чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию дела об уклонении от санкций в отношении предпринимателя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.

Как утверждают агентство, деньги лежали на счетах в HSBC и Monzo Bank, от них было решено отказаться. У бизнесмена счетов в Великобритании нет, его заподозрили в том, что он использовал в личных целях счета жены и компании, управляющей его имуществом, в качестве «копилок» для поддержания прежнего образа жизни. Дарлоу также подчеркнула, что тысячи фунтов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о финансовых преступлениях.

«Первая успешная конфискация NCA средств из расследования доходов от предполагаемого уклонения от санкций является важной вехой, которая должна подтолкнуть к большим амбициям для будущих действий по обеспечению соблюдения санкций», – сказал Джеймс Болтон-Джонс, старший советник по вопросам защиты интересов в Spotlight on Corruption в комментарии Bloomberg.

10 апреля «Ведомости» сообщали, что, несмотря на решение суда об отмене персональных санкций в отношение основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, российские бизнесмены останутся под санкциями. Решение суда об отмене ограничения касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных