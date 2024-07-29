Управляющий имуществом Авена передаст Великобритании почти $1 млн
Управляющий имуществом российского предпринимателя Петра Авена согласился передать более 750 000 фунтов стерлингов, или около $963 000, властям Великобритании, чтобы положить конец почти двухлетнему расследованию дела об уклонении от санкций в отношении предпринимателя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу.
Как утверждают агентство, деньги лежали на счетах в HSBC и Monzo Bank, от них было решено отказаться. У бизнесмена счетов в Великобритании нет, его заподозрили в том, что он использовал в личных целях счета жены и компании, управляющей его имуществом, в качестве «копилок» для поддержания прежнего образа жизни. Дарлоу также подчеркнула, что тысячи фунтов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о финансовых преступлениях.
«Первая успешная конфискация NCA средств из расследования доходов от предполагаемого уклонения от санкций является важной вехой, которая должна подтолкнуть к большим амбициям для будущих действий по обеспечению соблюдения санкций», – сказал Джеймс Болтон-Джонс, старший советник по вопросам защиты интересов в Spotlight on Corruption в комментарии Bloomberg.
10 апреля «Ведомости» сообщали, что, несмотря на решение суда об отмене персональных санкций в отношение основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, российские бизнесмены останутся под санкциями. Решение суда об отмене ограничения касается санкций, действовавших в 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется.