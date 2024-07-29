Управляющий имуществом Авена передаст Великобритании почти $1 млн

Как утверждают агентство, деньги лежали на счетах в HSBC и Monzo Bank, от них было решено отказаться. У бизнесмена счетов в Великобритании нет, его заподозрили в том, что он использовал в личных целях счета жены и компании, управляющей его имуществом, в качестве «копилок» для поддержания прежнего образа жизни. Дарлоу также подчеркнула, что тысячи фунтов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о финансовых преступлениях.