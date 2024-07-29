CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары
Через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за изменений климата. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование группы ученых.
Ученые провели исследование на основе моделирования, используя информацию о климатических изменениях. Они пришли к выводу, что постепенное повышение температуры приведет к созданию опасных для человека условий жизни в некоторых регионах мира. Ночные температуры также будут увеличиваться, из-за чего человеческий организм не сможет восстановиться после дневной жары. Новые условия жизни крайне негативно скажутся на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге, считают исследователи.
«Согласно исследованию, наиболее уязвимыми являются Западная Африка и части Южной Азии – регионы с высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к кондиционерам», – отмечает телеканал.
26 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным действиям по защите миллиардов людей по всему миру, подвергающихся воздействию экстремальной жары. Об этом он заявил на фоне рекордных температур и смертоносных волн тепла по всему миру, которые этим летом унесли жизни нескольких сотен человек.
По данным нового доклада Международной организации труда ООН (МОТ), значительному риску экстремальной жары подвергается более 70% рабочей силы во всем мире. Это 2,4 млрд человек. Ожидается, что к 2030 г. тепловой стресс на работе обойдется мировой экономике в $2,4 трлн по сравнению с $280 млрд в середине 1990-х гг.