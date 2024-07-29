CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары

Ученые провели исследование на основе моделирования, используя информацию о климатических изменениях. Они пришли к выводу, что постепенное повышение температуры приведет к созданию опасных для человека условий жизни в некоторых регионах мира. Ночные температуры также будут увеличиваться, из-за чего человеческий организм не сможет восстановиться после дневной жары. Новые условия жизни крайне негативно скажутся на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге, считают исследователи.