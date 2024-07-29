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CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары

Ведомости

Через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за изменений климата. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование группы ученых.

Ученые провели исследование на основе моделирования, используя информацию о климатических изменениях. Они пришли к выводу, что постепенное повышение температуры приведет к созданию опасных для человека условий жизни в некоторых регионах мира. Ночные температуры также будут увеличиваться, из-за чего человеческий организм не сможет восстановиться после дневной жары. Новые условия жизни крайне негативно скажутся на сердечно-сосудистой системе человека и на мозге, считают исследователи.

«Согласно исследованию, наиболее уязвимыми являются Западная Африка и части Южной Азии – регионы с высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к кондиционерам», – отмечает телеканал.

26 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным действиям по защите миллиардов людей по всему миру, подвергающихся воздействию экстремальной жары. Об этом он заявил на фоне рекордных температур и смертоносных волн тепла по всему миру, которые этим летом унесли жизни нескольких сотен человек.

По данным нового доклада Международной организации труда ООН (МОТ), значительному риску экстремальной жары подвергается более 70% рабочей силы во всем мире. Это 2,4 млрд человек. Ожидается, что к 2030 г. тепловой стресс на работе обойдется мировой экономике в $2,4 трлн по сравнению с $280 млрд в середине 1990-х гг. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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