Суд заочно приговорил политолога Галлямова к восьми годам лишения свободы

Галлямов в 2008-2010 гг. был одним из спичрайтеров Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра, а в 2010-2014 гг. – заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Он также участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018-2019 гг. входил в состав научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).