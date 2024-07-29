Суд заочно приговорил политолога Галлямова к восьми годам лишения свободы
Политолог Аббас Галлямов (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен Басманным районным судом Москвы к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.
Политолог признан виновным по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия). Также, по словам адвоката, восемь лет лишения свободы заочно получил украинский журналист Александр Преподобный.
Политолог был внесен в реестр иноагентов 10 февраля. В марте МВД объявило его в розыск по уголовной статье.
Галлямов в 2008-2010 гг. был одним из спичрайтеров Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра, а в 2010-2014 гг. – заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Он также участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018-2019 гг. входил в состав научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).