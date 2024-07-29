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Суд заочно приговорил политолога Галлямова к восьми годам лишения свободы

Ведомости

Политолог Аббас Галлямов (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен Басманным районным судом Москвы к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.

Политолог признан виновным по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия). Также, по словам адвоката, восемь лет лишения свободы заочно получил украинский журналист Александр Преподобный. 

Политолог был внесен в реестр иноагентов 10 февраля. В марте МВД объявило его в розыск по уголовной статье.

Галлямов в 2008-2010 гг. был одним из спичрайтеров Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра, а в 2010-2014 гг. – заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Он также участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018-2019 гг. входил в состав научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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