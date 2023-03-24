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МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова

Ведомости

МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении базы. О какой именно статье идет речь, не поясняется.

Политолог был внесен в реестр иноагентов 10 февраля вместе с активисткой Татьяной Намазбаевой, журналистом Сергеем Асланяном и др.

Галлямов в 2008-2010 гг. был одним из спичрайтеров Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра, в 2010-2014 гг. - заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан.

Он также участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018—2019 гг. входил в состав научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных