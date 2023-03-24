МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова
МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении базы. О какой именно статье идет речь, не поясняется.
Политолог был внесен в реестр иноагентов 10 февраля вместе с активисткой Татьяной Намазбаевой, журналистом Сергеем Асланяном и др.
Галлямов в 2008-2010 гг. был одним из спичрайтеров Владимира Путина, когда тот занимал должность премьер-министра, в 2010-2014 гг. - заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан.
Он также участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018—2019 гг. входил в состав научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).