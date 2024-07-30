Завершены поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом в Адлер
Спасатели МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань – Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Багаж доставили до станции «Котельники». Там его передадут пассажирам, после чего те смогут продолжить свой путь. В поисково-спасательных работах было задействовано 324 специалиста и 109 единиц техники.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с «Камазом», который, как утверждают в РЖД, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
Всего в поезде было 803 пассажира. Пострадали около 140 человек, включая восьмерых детей. 55 пассажиров госпитализировали. О погибших не сообщалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.