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Завершены поисково-спасательные работы на месте ДТП с поездом в Адлер

Ведомости

Спасатели МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань – Адлер в Волгоградской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Багаж доставили до станции «Котельники». Там его передадут пассажирам, после чего те смогут продолжить свой путь. В поисково-спасательных работах было задействовано 324 специалиста и 109 единиц техники.

Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с «Камазом», который, как утверждают в РЖД, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

Всего в поезде было 803 пассажира. Пострадали около 140 человек, включая восьмерых детей. 55 пассажиров госпитализировали. О погибших не сообщалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения). Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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