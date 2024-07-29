После ДТП с поездом в Адлер в пунктах временного размещения находятся 416 человек

«Также ситуация остается с пострадавшими. 30 человек проходят обследования, 10 человек из них – дети, трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал он. Бочаров добавил, что последние будут направлены в Волгоград. По его словам, все пассажиры хотят продолжить поездку в Адлер.