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После ДТП с поездом в Адлер в пунктах временного размещения находятся 416 человек

Ведомости

После ДТП в Волгоградской области со сходом поезда с путей в пунктах временного размещения находятся 416 человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров по итогам заседания оперативного штаба.

«Также ситуация остается с пострадавшими. 30 человек проходят обследования, 10 человек из них – дети, трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал он. Бочаров добавил, что последние будут направлены в Волгоград. По его словам, все пассажиры хотят продолжить поездку в Адлер.

Ранее пресс-служба Росжелдора сообщила о 55 госпитализированных. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково.

Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». По данным РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

В ликвидации последствий аварии было задействовано 324 человека и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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