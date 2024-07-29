После ДТП с поездом в Адлер в пунктах временного размещения находятся 416 человек
После ДТП в Волгоградской области со сходом поезда с путей в пунктах временного размещения находятся 416 человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров по итогам заседания оперативного штаба.
«Также ситуация остается с пострадавшими. 30 человек проходят обследования, 10 человек из них – дети, трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал он. Бочаров добавил, что последние будут направлены в Волгоград. По его словам, все пассажиры хотят продолжить поездку в Адлер.
Ранее пресс-служба Росжелдора сообщила о 55 госпитализированных. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ города Котельниково.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». По данным РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
В ликвидации последствий аварии было задействовано 324 человека и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.