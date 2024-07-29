Число госпитализированных в результате ДТП в Волгоградской области выросло до 55
Количество госпитализированных в результате ДТП и схода пассажирского поезда Казань – Адлер увеличилось до 55. Об этом сообщила пресс-служба Росжелдора.
«Предварительно пострадали 140 пассажиров, из них восемь детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», – говорится в сообщении.
29 июля в администрации Волгоградской области сообщили, что в Котельниковскую центральную районную больницу доставлено 20 человек, в том числе семь детей. На месте аварии работают 22 бригады скорой помощи, дополнительно к месту направлены еще четыре бригады.
Авария на перегоне Гремячая – Котельниково произошла в 12:35 мск 29 июля. Пассажирский поезд № 491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом». По данным РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
В ликвидации последствий аварии задействовано 324 человека и 109 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения. Ведомство сообщает, что ж/д переезд, на который выехал «Камаз», был нерегулируемым.