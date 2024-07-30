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Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде

Ведомости

Телеведущий Максим Галкин (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не назначена.

Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу юмориста не удовлетворил Второй кассационный суд. Верховный суд, в который обратился Галкин на этот раз, является высшей судебной инстанцией в России.

Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В России ряд общественников и депутатов призывают признать иноагентом и певицу, но Минюст пока не видит оснований для этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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