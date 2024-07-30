Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде
Телеведущий Максим Галкин (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Дата заседания пока не назначена.
Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу юмориста не удовлетворил Второй кассационный суд. Верховный суд, в который обратился Галкин на этот раз, является высшей судебной инстанцией в России.
Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В России ряд общественников и депутатов призывают признать иноагентом и певицу, но Минюст пока не видит оснований для этого.