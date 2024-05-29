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Суд отказался снять статус иноагента с Галкина

Ведомости

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Галкин подал жалобу 24 апреля, тогда документ был обжалован в кассации и направлен во Второй кассационный суд.

Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль.

В мае 2023 г. Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. В июне Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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