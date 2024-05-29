Суд отказался снять статус иноагента с Галкина
Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Галкин подал жалобу 24 апреля, тогда документ был обжалован в кассации и направлен во Второй кассационный суд.
Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль.
В мае 2023 г. Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. В июне Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения.