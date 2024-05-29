Суд отказался снять статус иноагента с Галкина

В мае 2023 г. Галкин подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента. В июне Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения.