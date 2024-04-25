Галкин обжаловал в кассации отказ исключить его из реестра иноагентов

Иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента Галкин подал в мае 2023 г. в Замоскворецкий районный суд. В июне суд отказал в удовлетворении иска. Тогда Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция оставила решение без изменения.