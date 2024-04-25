Галкин обжаловал в кассации отказ исключить его из реестра иноагентов
Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) подал кассационную жалобу на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом говорится в судебной картотеке.
«Обжаловано в кассации», – сказано на странице дела.
Кассационную жалобу Галкин подал 24 апреля. ТАСС пишет, что документ был направлен во Второй кассационный суд.
Минюст РФ включил Максима Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента Галкин подал в мае 2023 г. в Замоскворецкий районный суд. В июне суд отказал в удовлетворении иска. Тогда Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция оставила решение без изменения.