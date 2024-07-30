В США случаи дискриминации мусульман выросли на 70% на фоне конфликта в Газе

Правозащитники сообщают о росте исламофобии, антипалестинских настроений и антисемитизма после начала конфликта между Израилем и «Хамасом» в октябре прошлого года. За первые шесть месяцев текущего года в организацию поступило 4951 сообщение о дискриминации мусульман и палестинцев. Показатель больше аналогичного периода 2023 г. на 70%.