В США случаи дискриминации мусульман выросли на 70% на фоне конфликта в Газе
Случаев дискриминации мусульман и палестинцев в США стало больше примерно на 70% в первом полугодии 2024 г., сообщает Reuters со ссылкой на Совет по американо-исламским отношениям.
Правозащитники сообщают о росте исламофобии, антипалестинских настроений и антисемитизма после начала конфликта между Израилем и «Хамасом» в октябре прошлого года. За первые шесть месяцев текущего года в организацию поступило 4951 сообщение о дискриминации мусульман и палестинцев. Показатель больше аналогичного периода 2023 г. на 70%.
Большая часть обращений касалась вопросов миграции и предоставления убежища, дискриминации при трудоустройстве и в сфере образования. В 2023 г. совет зафиксировал 8061 жалобу за весь год, в том числе около 3600 обращений после начала войны в Газе.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 31 мая президент США Джо Байден представил условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов Газы.