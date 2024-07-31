Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук к пяти годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК), следует из картотеки суда.
Гособвинение в прениях просило заочно приговорить Мосейчук к пяти годам лишения свободы, а также на четыре года запретить администрирование интернет-страниц. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Уголовное дело против телеведущей канала «1+1» возбудили после эфира от 20 марта 2022 г., в котором она «сделала высказывание, презрительное к русским и обосновывавшее насилие против них».
Мосейчук объявили в розыск июле 2023 г. 7 мая Басманный суд начал заочно рассматривать по существу уголовное дело против телеведущей.
30 июля Басманный суд также заочно приговорил украинскую актрису Андрианну Курилец-Кметюк к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды.
26 июля стало известно о заочном приговоре украинскому телеведущему Фахрудину Шарафмалу к семи годам колонии общего режима по аналогичной статье.