Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук к пяти годам колонии

Гособвинение в прениях просило заочно приговорить Мосейчук к пяти годам лишения свободы, а также на четыре года запретить администрирование интернет-страниц. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Уголовное дело против телеведущей канала «1+1» возбудили после эфира от 20 марта 2022 г., в котором она «сделала высказывание, презрительное к русским и обосновывавшее насилие против них».