WSJ: соцсети Meta публикуют рекламу наркотиков несмотря на расследование США

В России ряд социальных сетей, в том числе Facebook и Instagram, были заблокированы после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. На этом фоне россияне начали активнее использовать VPN-сервисы для обхода ограничений. В феврале 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходят 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек). Аналогичный показатель Facebook за тот же период упал в 6,5 раза – с 8,9 млн человек до 1,4 млн.