WSJ: соцсети Meta публикуют рекламу наркотиков несмотря на расследование США
В соцсетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продолжает появляться реклама о продаже наркотиков несмотря на то, что прокуратура штата Вирджиния уже несколько месяцев ведет соответствующее расследование в отношении компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В июле издание обнаружило «десятки объявлений», рекламирующих запрещенные вещества, а за последние месяцы – «сотни». WSJ отмечает, что платформа получает доход от объявлений, нарушающих ее политику.
Meta использует инструменты искусственного интеллекта для модерации контента, и иногда они пропускают рекламу наркотиков, которая перенаправляет пользователей на сторонние ресурсы.
Представитель Meta сообщил WSJ, что компания сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью.
В марте издание писало, что против Meta начато расследование из-за продажи наркотиков через Facebook и Instagram. Источники WSJ сообщали, что по делу работает прокуратура и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA).
В России ряд социальных сетей, в том числе Facebook и Instagram, были заблокированы после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. На этом фоне россияне начали активнее использовать VPN-сервисы для обхода ограничений. В феврале 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходят 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек). Аналогичный показатель Facebook за тот же период упал в 6,5 раза – с 8,9 млн человек до 1,4 млн.