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WSJ: соцсети Meta публикуют рекламу наркотиков несмотря на расследование США

Ведомости

В соцсетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) продолжает появляться реклама о продаже наркотиков несмотря на то, что прокуратура штата Вирджиния уже несколько месяцев ведет соответствующее расследование в отношении компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В июле издание обнаружило «десятки объявлений», рекламирующих запрещенные вещества, а за последние месяцы – «сотни». WSJ отмечает, что платформа получает доход от объявлений, нарушающих ее политику.

Meta использует инструменты искусственного интеллекта для модерации контента, и иногда они пропускают рекламу наркотиков, которая перенаправляет пользователей на сторонние ресурсы.

Представитель Meta сообщил WSJ, что компания сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью.

В марте издание писало, что против Meta начато расследование из-за продажи наркотиков через Facebook и Instagram. Источники WSJ сообщали, что по делу работает прокуратура и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drug Administration, FDA).

В России ряд социальных сетей, в том числе Facebook и Instagram, были заблокированы после начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. На этом фоне россияне начали активнее использовать VPN-сервисы для обхода ограничений. В феврале 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope писали, что в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходят 6,8 млн россиян старше 12 лет. Таким образом, среднесуточная аудитория этой площадки сократилась в 5,7 раза к февралю 2022 г. (38,4 млн человек). Аналогичный показатель Facebook за тот же период упал в 6,5 раза – с 8,9 млн человек до 1,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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