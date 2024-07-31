ТАСС: «Троицу» поместили в новую капсулу повышенной надежности
Икону «Троица» Андрея Рублева поместили в новую капсулу повышенной надежности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Троице-Сергиевой лавре.
«Икона уже стоит в новой капсуле. Все сделали ювелирно. Капсула улучшенная, соответствует всем требованиям», – сказал собеседник агентства.
Капсула, по информации агентства, создана специально по заказу в Германии. Икону увезли 22 июня 2024 г. из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы. «Троицу» передали в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре в рамках договора между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром культуры России Ольги Любимовой. Ее передали на 49 лет с последующей пролонгацией. В мае того же года президент РФ Владимир Путин принял решение вернуть икону «Троица» Рублева Русской православной церкви (РПЦ).
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею. В 1941 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставлялась в Третьяковке. В 2022 г. икону в специальной климатической витрине вывозили из музея в лавру, где проходили торжества в честь 600-летия с момента обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.