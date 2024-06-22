«Троицу» Рублева увезли в Троице-Сергиеву лавру

«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею. В 1941 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке. В 2022 г. икону в специальной климатической витрине вывозили из музея в Лавру, где проходили торжества в честь 600-летия с момента обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.