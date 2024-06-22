«Троицу» Рублева увезли в Троице-Сергиеву лавру
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева увезли из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы. Об этом пишет «РИА Новости».
Всенощное бдение в субботу, 22 июня, и божественную литургию в воскресенье, 23 июня, в Троице-Сергиевой лавре возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщали в пресс-службе монастыря.
12 июля 2023 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова подписали договор о передаче Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре иконы «Святая Троица». Он заключен на 49 лет с последующей пролонгацией. В мае того же года президент РФ Владимир Путин принял решение вернуть икону «Троица» Рублева Русской православной церкви (РПЦ).
6 января этого года икона была доставлена в храм Христа Спасителя для празднования Рождества.
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и Третьяковскую галерею. В 1941 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке. В 2022 г. икону в специальной климатической витрине вывозили из музея в Лавру, где проходили торжества в честь 600-летия с момента обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.