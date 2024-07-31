Обвиняемому в подрыве машины в Москве назначили психиатрическую экспертизу
Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу Евгению Серебрякову, арестованному по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Жанну Вирфель.
«Следствием назначена психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, это стандартная практика по такому составу преступлений. Ее результаты можно ожидать в течение месяца», – заявила адвокат.
Серебряков обвиняется в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. По словам Вирфель, родители обвиняемого не могут поверить, что их сын мог совершить преступление в здравом уме. Сам Серебряков дает показания следствию, но, как считает адвокат, говорить о признании или непризнании им вины до начала рассмотрения дела в суде по существу преждевременно.
24 июля в Москве был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser., в результате чего пострадали его владелец и пассажир. По версии следствия, Серебряков сразу после подрыва покинул Россию и вылетел в Турцию. Там он был задержан, а затем доставлен в Москву.