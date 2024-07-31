Обвиняемому в подрыве машины в Москве назначили психиатрическую экспертизу

Серебряков обвиняется в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. По словам Вирфель, родители обвиняемого не могут поверить, что их сын мог совершить преступление в здравом уме. Сам Серебряков дает показания следствию, но, как считает адвокат, говорить о признании или непризнании им вины до начала рассмотрения дела в суде по существу преждевременно.