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Песков рассказал, что уже стал дедушкой

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые публично заявил, что у него есть внучка. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».

«Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится», – сообщил он, добавив, что уже ждет новых внуков.

Песков также рассказал, что редко общается с внучкой. Пресс-секретарь добавил, что она интересно рассказывает о своем мировоззрении. По его словам, внучка на него не похожа. «Мне кажется, что нет. Она кучерявая», – сказал он.

В июле Песков назвал главными ценностями в своей жизни семью и Родину. «Прицепом» к вышеперечисленному, по его словам, идет стандартный набор ценностей, которые есть в любой мировой религии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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