Песков рассказал, что уже стал дедушкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые публично заявил, что у него есть внучка. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».
«Внучку зовут Алиса, я не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится», – сообщил он, добавив, что уже ждет новых внуков.
Песков также рассказал, что редко общается с внучкой. Пресс-секретарь добавил, что она интересно рассказывает о своем мировоззрении. По его словам, внучка на него не похожа. «Мне кажется, что нет. Она кучерявая», – сказал он.
В июле Песков назвал главными ценностями в своей жизни семью и Родину. «Прицепом» к вышеперечисленному, по его словам, идет стандартный набор ценностей, которые есть в любой мировой религии.