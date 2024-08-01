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Песков заявил, что его сын отслужил на передовой полгода

Ведомости

Николай Песков – сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – «без недели отслужил шесть месяцев» на передовой. Об этом представитель Кремля заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Пескова, его сын самостоятельно принял такое решение и подписал полугодовой контракт с Минобороны.

«Он его честно отработал, он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», – сказал представитель Кремля, добавив, что его сын поддерживает отношения с «фронтовым братством».

«9 мая наступит обязательно, и для этого сейчас много наших ребят рискуют жизнями. И иногда не жалеют своих жизней. Что касается моего сына, он много всего рассказывал. Это не должно стать достоянием общественности», – добавил Песков.

В апреле 2023 г. Николай Песков подтвердил прохождение службы в составе ЧВК «Вагнер». Также он рассказал, что служил под псевдонимом, при этом в зоне спецоперации для общения всегда используются позывные, а не имя и фамилия. Николай Песков добавил, что его и экипаж наградили медалью «За отвагу», однако детали приводить не стал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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