Песков заявил, что его сын отслужил на передовой полгода

В апреле 2023 г. Николай Песков подтвердил прохождение службы в составе ЧВК «Вагнер». Также он рассказал, что служил под псевдонимом, при этом в зоне спецоперации для общения всегда используются позывные, а не имя и фамилия. Николай Песков добавил, что его и экипаж наградили медалью «За отвагу», однако детали приводить не стал.