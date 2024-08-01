Песков заявил, что его сын отслужил на передовой полгода
Николай Песков – сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – «без недели отслужил шесть месяцев» на передовой. Об этом представитель Кремля заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Пескова, его сын самостоятельно принял такое решение и подписал полугодовой контракт с Минобороны.
«Он его честно отработал, он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», – сказал представитель Кремля, добавив, что его сын поддерживает отношения с «фронтовым братством».
«9 мая наступит обязательно, и для этого сейчас много наших ребят рискуют жизнями. И иногда не жалеют своих жизней. Что касается моего сына, он много всего рассказывал. Это не должно стать достоянием общественности», – добавил Песков.
В апреле 2023 г. Николай Песков подтвердил прохождение службы в составе ЧВК «Вагнер». Также он рассказал, что служил под псевдонимом, при этом в зоне спецоперации для общения всегда используются позывные, а не имя и фамилия. Николай Песков добавил, что его и экипаж наградили медалью «За отвагу», однако детали приводить не стал.