Медведев об обмен заключенными: «полезнее вытащить своих», работавших на страну
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и США, он опубликовал запись в своем Telegram-канале.
«Полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», – написал он.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны.
В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными, в результате которого были освобождены морпех Пол Уилан, журналист Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашева и политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.