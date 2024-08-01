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Медведев об обмен заключенными: «полезнее вытащить своих», работавших на страну

Ведомости

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и США, он опубликовал запись в своем Telegram-канале.

«Полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», – написал он.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Данные о том, сколько человек были переданы западным странам и сколько россиян вернутся на родину, пока не окончательны.

В Белом доме официально подтвердили обмен заключенными, в результате которого были освобождены морпех Пол Уилан, журналист Эван Гершкович, журналистка Алсу Курмашева и политический деятель Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). В общей сложности США договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе пятерых граждан Германии и семерых россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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