Сенаторы одобрили право полиции принимать решения о выдворении иностранцев

Сенатор Владимир Полетаев пояснил, что дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции вводятся для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией, преступностью и правонарушениями среди иностранных граждан. Поправки также предусматривают введение реестра контролируемых лиц с установлением их правового статуса и применением к ним мер федерального государственного контроля.