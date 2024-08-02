Сенаторы одобрили право полиции принимать решения о выдворении иностранцев
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил изменения в КоАП РФ, наделяющие полицию полномочиями принимать решения об административном выдворении из России иностранцев и лиц без гражданства.
Поправки устанавливают дополнительные полномочия органов внутренних дел по принятию решений об административном выдворении и иных процессуальных решений. Нововведения обеспечат контроль за строками нахождения в России иностранцев и их своевременный выезд.
Сенатор Владимир Полетаев пояснил, что дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции вводятся для повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией, преступностью и правонарушениями среди иностранных граждан. Поправки также предусматривают введение реестра контролируемых лиц с установлением их правового статуса и применением к ним мер федерального государственного контроля.