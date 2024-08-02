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В Кремле назвали олимпийское движение жертвой псевдолиберальных проявлений

Ведомости

Международное олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал скандал, связанный с участием в женском соревновании по боксу спортсменки с неочевидной половой принадлежностью.

1 августа боксерский бой между представительницей Алжира Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини завершился уже на 46-й секунде. Карини получила два удара и отказалась продолжить поединок, сославшись на сильную боль. Дело в том, что у Хелиф имеются и женский, и мужской наборы хромосом: Х и Y. В прошлом году на женском чемпионате мира по боксу уже после выхода в финал Хелиф дисквалифицировали по результатам анализов на гормоны. Выяснилось, что в ее организме слишком высокий уровень тестостерона.

«Мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старым добрым классическим мировоззрением олимпийским и идеями олимпизма, в которых свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали», – сказал Песков.

По его словам, бой Хелиф и Карини в Кремле не смотрели.

«Честно говоря, особого желания нет», – добавил пресс-секретарь.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на них под нейтральным флагом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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