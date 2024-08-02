В Кремле назвали олимпийское движение жертвой псевдолиберальных проявлений
Международное олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал скандал, связанный с участием в женском соревновании по боксу спортсменки с неочевидной половой принадлежностью.
1 августа боксерский бой между представительницей Алжира Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини завершился уже на 46-й секунде. Карини получила два удара и отказалась продолжить поединок, сославшись на сильную боль. Дело в том, что у Хелиф имеются и женский, и мужской наборы хромосом: Х и Y. В прошлом году на женском чемпионате мира по боксу уже после выхода в финал Хелиф дисквалифицировали по результатам анализов на гормоны. Выяснилось, что в ее организме слишком высокий уровень тестостерона.
«Мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старым добрым классическим мировоззрением олимпийским и идеями олимпизма, в которых свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали», – сказал Песков.
По его словам, бой Хелиф и Карини в Кремле не смотрели.
«Честно говоря, особого желания нет», – добавил пресс-секретарь.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на них под нейтральным флагом.