В Кремле назвали олимпийское движение жертвой псевдолиберальных проявлений

1 августа боксерский бой между представительницей Алжира Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини завершился уже на 46-й секунде. Карини получила два удара и отказалась продолжить поединок, сославшись на сильную боль. Дело в том, что у Хелиф имеются и женский, и мужской наборы хромосом: Х и Y. В прошлом году на женском чемпионате мира по боксу уже после выхода в финал Хелиф дисквалифицировали по результатам анализов на гормоны. Выяснилось, что в ее организме слишком высокий уровень тестостерона.