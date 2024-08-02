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СК сообщил о возбуждении уголовного дела против сенатора Савельева

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту подготовки к убийству, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в августе 2023 г. в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили это во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по поиску заказчика и организаторов преступления. Отмечается, что Савельев передал соучастнику вознаграждение после информации об убийстве предпринимателя.

Совет Федерации дал согласие на то, чтобы лишить Савельева неприкосновенности. Он обвиняется в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – организация приготовления к убийству.

Савельева лишили неприкосновенности по запросу генпрокурора России Игоря Краснова. Как отметил источник «Ведомостей» в СФ, Краснов на заседании сказал, что Савельев якобы заказал убийство человека в колонии. Сенатор якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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