СК сообщил о возбуждении уголовного дела против сенатора Савельева

«По данным следствия, в августе 2023 г. в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», – говорится в сообщении.