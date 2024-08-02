СК сообщил о возбуждении уголовного дела против сенатора Савельева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту подготовки к убийству, сообщила пресс-служба ведомства.
«По данным следствия, в августе 2023 г. в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», – говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили это во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по поиску заказчика и организаторов преступления. Отмечается, что Савельев передал соучастнику вознаграждение после информации об убийстве предпринимателя.
Совет Федерации дал согласие на то, чтобы лишить Савельева неприкосновенности. Он обвиняется в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – организация приготовления к убийству.
Савельева лишили неприкосновенности по запросу генпрокурора России Игоря Краснова. Как отметил источник «Ведомостей» в СФ, Краснов на заседании сказал, что Савельев якобы заказал убийство человека в колонии. Сенатор якобы предложил сотруднику ФСИН $100 000.