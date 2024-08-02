В Думу внесен проект об уголовном преследовании скрывающихся за рубежом россиян
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает наделить Генпрокуратуру РФ правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления россиян, скрывающихся от следствия. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект разработан группой депутатов от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». Авторы предлагают изменить текст статьи 458 УПК РФ (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования).
Сейчас эта статья предусматривает, что Генпрокуратура РФ может направить материалы уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для преследования иностранного гражданина, который совершил преступление в России и позже скрылся за ее пределами. Новая редакция статьи позволит Генпрокуратуре делать то же самое в отношение граждан РФ, скрывающихся от российского следствия и суда за рубежом.
«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания», – заявил один авторов инициативы, депутат от «Единой России» Василий Пискарев.
26 июня на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что преступники должны в любом случае нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после их смерти. По его мнению, это поможет сохранить «историческую правду», а также бороться с «героизацией нацизма и неонацизмом в целом».