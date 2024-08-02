В Думу внесен проект об уголовном преследовании скрывающихся за рубежом россиян

26 июня на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что преступники должны в любом случае нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после их смерти. По его мнению, это поможет сохранить «историческую правду», а также бороться с «героизацией нацизма и неонацизмом в целом».