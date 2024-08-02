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В Думу внесен проект об уголовном преследовании скрывающихся за рубежом россиян

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает наделить Генпрокуратуру РФ правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления россиян, скрывающихся от следствия. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект разработан группой депутатов от фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». Авторы предлагают изменить текст статьи 458 УПК РФ (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования).

Сейчас эта статья предусматривает, что Генпрокуратура РФ может направить материалы уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для преследования иностранного гражданина, который совершил преступление в России и позже скрылся за ее пределами. Новая редакция статьи позволит Генпрокуратуре делать то же самое в отношение граждан РФ, скрывающихся от российского следствия и суда за рубежом.

«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания», – заявил один авторов инициативы, депутат от «Единой России» Василий Пискарев.

26 июня на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров заявил, что преступники должны в любом случае нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после их смерти. По его мнению, это поможет сохранить «историческую правду», а также бороться с «героизацией нацизма и неонацизмом в целом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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