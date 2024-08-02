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Полковника Пешкова обвинили по делу о хищении пайков для бойцов спецоперации

Ведомости

Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Пешков взят под стражу и сейчас находится в СИЗО-11 в Московской области. Собеседник агентства добавил, что офицер не признает вину в хищениях пайков.

Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала спецоперации.

В конце июля был арестован экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. «РИА Новости» писали, что он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. ТАСС сообщал, что сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.

1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций. По версии следствия, в 2019 г. заговорщики заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Они купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по сильно завышенной стоимости.

В этот же день сообщалось, что Булгакова проверят на причастность к мошеннической схеме при исполнении госконтрактов, в которой подозревают руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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