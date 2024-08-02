Полковника Пешкова обвинили по делу о хищении пайков для бойцов спецоперации
Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что Пешков взят под стражу и сейчас находится в СИЗО-11 в Московской области. Собеседник агентства добавил, что офицер не признает вину в хищениях пайков.
Уголовное дело было возбуждено почти через полгода после начала спецоперации.
В конце июля был арестован экс-замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. «РИА Новости» писали, что он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. ТАСС сообщал, что сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.
1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций. По версии следствия, в 2019 г. заговорщики заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Они купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по сильно завышенной стоимости.
В этот же день сообщалось, что Булгакова проверят на причастность к мошеннической схеме при исполнении госконтрактов, в которой подозревают руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций.