Полковника Пешкова обвинили по делу о хищении пайков для бойцов спецоперации

1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций. По версии следствия, в 2019 г. заговорщики заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Они купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по сильно завышенной стоимости.