Суд заочно приговорил исполнителя убийства Япончика к 19 годам колонии
Московский городской суд назначил 19 лет колонии исполнителю убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик, Астамуру Бутбе. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сказано в сообщении.
Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания. Бутба был объявлен в международный розыск. У него есть двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция частично признанной республики запрещает выдачу своих граждан другим странам.
12 сентября 2023 г. Московский городской суд назначил 16 лет колонии Нугзару Папаве по делу об убийстве Иванькова. Папаву признали виновным по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд вынес приговор в отсутствие подсудимого.
Снайпер выстрелил в Япончика 28 июля 2009 г., когда криминальный авторитет выходил из ресторана. По данным правоохранителей, организацией убийства занималась группа людей. Они вели скрытое наблюдение за Иваньковым и выяснили, что он периодически ходит в ресторан на Хорошевском шоссе. Было установлено, что непосредственно Папава передавал снайперу указания организаторов о времени выстрела, а также безопасных отходах с места преступления.
После полученных ранений Иваньков находился в больнице, где скончался 9 октября 2009 г.
Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. В 2021 г. Савеловский райсуд Москвы приговорил соучастника убийства Каху Газзаева к 14 годам лишения свободы. Другие члены группы Джамбул Джанашия и Муртази Шадания получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.