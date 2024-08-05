Суд заочно приговорил исполнителя убийства Япончика к 19 годам колонии

Снайпер выстрелил в Япончика 28 июля 2009 г., когда криминальный авторитет выходил из ресторана. По данным правоохранителей, организацией убийства занималась группа людей. Они вели скрытое наблюдение за Иваньковым и выяснили, что он периодически ходит в ресторан на Хорошевском шоссе. Было установлено, что непосредственно Папава передавал снайперу указания организаторов о времени выстрела, а также безопасных отходах с места преступления.