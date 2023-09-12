Газета
Общество

Суд приговорил к 16 годам колонии соучастника убийства Япончика

Ведомости

Московский городской суд назначил 16 лет колонии Нугзару Папаве по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Папаву признали виновным по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Суд вынес приговор в отсутствии подсудимого, уточнили в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, снайпер выстрелил в Япончика 28 июля 2009 г., когда криминальный авторитет выходил из ресторана. Организацией убийства занималась группа людей, в которую и входил Папава. Они вели скрытое наблюдение за Иваньковым и выяснили, что он периодически ходит в ресторан на Хорошевском шоссе. Было установлено, что непосредственно осужденный передавал снайперу указания организаторов о времени выстрела, а также безопасных отходах с места преступления.

После полученных ранений Иваньков находился в больнице, где скончался 9 октября 2009 г.  

Ранее по теме: Япончика убили из пропавшей в августе 2008 года в Южной Осетии винтовки

Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. Папава был объявлен в международный розыск. У него оказалось двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. В Абхазии Папава еще в 2019 г. стал фигурантом дела о похищении местного бизнесмена. Ранее собеседник «Ведомостей» рассказывал, что после заочного приговора за убийство Иванькова он, скорее всего, будет передан для исполнения властям Абхазии.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Организатором преступления следствие считает криминального авторитета Илью Симония, который находится в международном розыске. По версии следствия, он получил от не установленных следствием лиц заказ на устранение Иванькова «в целях передела сфер влияния в преступном мире». За убийство заказчики передали вознаграждение в 30 млн руб., а также пообещали «вернуть Симонии ранее утраченный статус так называемого вора в законе». В августе Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Астамура Бутбы, которого обвинение считает непосредственным исполнителем убийства Япончика.

В 2021 г. Савеловский райсуд Москвы приговорил соучастника убийства Каху Газзаева к 14 годам лишения свободы. Другие члены группы Джамбул Джанашия и Муртази Шадания получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных