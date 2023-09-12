Суд приговорил к 16 годам колонии соучастника убийства Япончика
Московский городской суд назначил 16 лет колонии Нугзару Папаве по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под псевдонимом Япончик. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Папаву признали виновным по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Суд вынес приговор в отсутствии подсудимого, уточнили в надзорном ведомстве.
По данным правоохранителей, снайпер выстрелил в Япончика 28 июля 2009 г., когда криминальный авторитет выходил из ресторана. Организацией убийства занималась группа людей, в которую и входил Папава. Они вели скрытое наблюдение за Иваньковым и выяснили, что он периодически ходит в ресторан на Хорошевском шоссе. Было установлено, что непосредственно осужденный передавал снайперу указания организаторов о времени выстрела, а также безопасных отходах с места преступления.
После полученных ранений Иваньков находился в больнице, где скончался 9 октября 2009 г.
Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. Папава был объявлен в международный розыск. У него оказалось двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. В Абхазии Папава еще в 2019 г. стал фигурантом дела о похищении местного бизнесмена. Ранее собеседник «Ведомостей» рассказывал, что после заочного приговора за убийство Иванькова он, скорее всего, будет передан для исполнения властям Абхазии.
Организатором преступления следствие считает криминального авторитета Илью Симония, который находится в международном розыске. По версии следствия, он получил от не установленных следствием лиц заказ на устранение Иванькова «в целях передела сфер влияния в преступном мире». За убийство заказчики передали вознаграждение в 30 млн руб., а также пообещали «вернуть Симонии ранее утраченный статус так называемого вора в законе». В августе Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Астамура Бутбы, которого обвинение считает непосредственным исполнителем убийства Япончика.
В 2021 г. Савеловский райсуд Москвы приговорил соучастника убийства Каху Газзаева к 14 годам лишения свободы. Другие члены группы Джамбул Джанашия и Муртази Шадания получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.