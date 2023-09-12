Суд приговорил к 16 годам колонии соучастника убийства Япончика

Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. Папава был объявлен в международный розыск. У него оказалось двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. В Абхазии Папава еще в 2019 г. стал фигурантом дела о похищении местного бизнесмена. Ранее собеседник «Ведомостей» рассказывал, что после заочного приговора за убийство Иванькова он, скорее всего, будет передан для исполнения властям Абхазии.