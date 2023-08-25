Япончика убили из пропавшей в августе 2008 года в Южной Осетии винтовки

Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. В феврале 2020 г. по делу были арестованы Газзаев и Шадания, а в мае того же года – Джанашия. Первым среди предполагаемых исполнителей убийства был осужден Газзаев. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В апреле 2021 г. Савеловский суд Москвы приговорил Газзаева к 14 годам лишения свободы. Задержанные Шадания и Джанашия вину не признали. Позже СМИ сообщали о том, что во время суда над ними Газзаев отказался от данных ранее показаний. Но коллегия присяжных сочла собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Шадания и Джанашия получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.