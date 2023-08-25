Япончика убили из пропавшей в августе 2008 года в Южной Осетии винтовки

Япончика убили из пропавшей в августе 2008 года в Южной Осетии винтовкиНачался заочный процесс над обвиняемым в убийстве Вячеслава Иванькова
В четверг в Мосгорсуде состоялось первое заседание по уголовному делу Астамура Бутбы, которого обвинение считает непосредственным исполнителем убийства Вячеслава Иванькова (известен также как Япончик). Согласно обвинительному заключению (его огласила представитель гособвинения Эльвира Зотчик), составленному следователем по особо важным делам СК генерал-майором Улади Уладиевым, не позднее апреля 2009 г. уроженец абхазского села Отара Астамур Бутба присоединился к организованной группе, которую собрал криминальный авторитет Илья Симония.
Последний получил от не установленных следствием лиц заказ на устранение Иванькова «в целях передела сфер влияния в преступном мире». За убийство заказчики передали вознаграждение в 30 млн руб., а также пообещали «вернуть Симонии ранее утраченный статус так называемого вора в законе», уточнила гособвинитель.
По версии следствия, Симония привлек к исполнению убийства Бутбу, а также своих знакомых Джамбулу Джанашию, Муртази Шаданию, Каху Газзаева и Нугзара Папаву. Как заверила представитель гособвинения, группа характеризовалась дисциплиной, конспирацией, устойчивыми длительными дружескими и родственными связями. Для выполнения заказа сообщники приобрели несколько дополнительных мобильных телефонов, автомобили ВАЗ 2112-4 и грузовую «Газель», а также снайперскую винтовку СВД и не менее 10 патронов калибра 7,62.
К преступлению исполнители готовились почти четыре месяца, изучая маршруты и места пребывания Иванькова. Симония, по версии следствия, отвечал за финансирование и организацию, а также лично находился неподалеку от места совершения преступления в момент убийства. Газзаев выполнял роль водителя, Шадания и Джанашия участвовали в слежке, а Папава должен был прикрывать отход на месте преступления. Бутба взял на себя роль стрелка, говорят правоохранители.
Согласно материалам дела, на тот момент один из лидеров российского преступного мира проживал в поселке Усово неподалеку от охраняемых правительственных резиденций на Рублевском шоссе. Чтобы не привлекать дополнительного внимания спецслужб, в качестве места покушения исполнители выбрали ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Там Иваньков регулярно проводил свои встречи. Определившись с местом, участники преступления заранее припарковали через дорогу от ресторана «Газель», из кузова которой впоследствии стрелял убийца.
После покушения участники следственно-оперативной группы увидели внутри вырезанное в тенте отверстие прямоугольной формы, три сложенных друг на друга деревянных поддона, которые стрелок использовал для удобства при прицеливании, а также брошенные киллером складной нож с деревянной ручкой, перчатки, снайперскую винтовку и гильзы от выпущенных в Иванькова пуль.
Согласно материалам дела, винтовка СВД с номером 96-506 была похищена со склада министерства обороны Южной Осетии во время боевых действий в августе 2008 г. Такой ответ следователи получили из генпрокуратуры республики. Найденные на месте преступления патроны, в свою очередь, оказались произведены на Новосибирском патронном и Фрунзенском машиностроительном им. Ленина (Бишкек) заводах в 1970 и 1974 гг. соответственно.
По версии обвинения, 28 июля 2009 г. около 14.30 Бутба вместе с соучастниками прибыл к дому 66 по Хорошевскому шоссе, где стояла «Газель», и занял позицию. Примерно в 19.50 Иваньков вышел из ресторана, и убийца произвел выстрел. Пуля попала в живот и задела позвоночник и другие жизненно важные органы. От полученных ранений 69-летний Иваньков скончался в больнице 9 октября 2009 г.
Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 г. и возобновлено в конце 2019 г. В феврале 2020 г. по делу были арестованы Газзаев и Шадания, а в мае того же года – Джанашия. Первым среди предполагаемых исполнителей убийства был осужден Газзаев. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. В апреле 2021 г. Савеловский суд Москвы приговорил Газзаева к 14 годам лишения свободы. Задержанные Шадания и Джанашия вину не признали. Позже СМИ сообщали о том, что во время суда над ними Газзаев отказался от данных ранее показаний. Но коллегия присяжных сочла собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Шадания и Джанашия получили соответственно 15 и 16 лет колонии строгого режима.
Папава и Бутба были объявлены в международный розыск. У обоих мужчин оказалось двойное гражданство – России и Абхазии, а конституция республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. В Абхазии Папава еще в 2019 г. стал фигурантом дела о похищении местного бизнесмена. Бутба был осужден в апреле 2023 г. по делу об ограблении банка в Сухуме, утверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования. По его словам, абхазские коллеги сообщили российским правоохранителям, что вооруженные мужчины в камуфляже ворвались в отделение «Амра банка» 10 марта 2021 г. и, угрожая сотрудникам, похитили 1 млн руб. Бутбу суд приговорил к 12 годам лишения свободы, уточнил собеседник «Ведомостей». По его словам, в случае вынесения в отношении его заочного приговора за убийство Иванькова он, скорее всего, будет передан для исполнения властям Абхазии.