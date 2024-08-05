На Украине обнаружили новый штамм коронавируса
На Украине выявлен новый штамм COVID-19, сообщил заместитель главы минздрава страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
«В июле 2024 г. в стране зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT», – отметил Кузин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что на минувшей неделе медики обнаружили два субварианта FLiRT в Киеве и один – в Ивано-Франковской области. По словам Кузина, заразиться могут даже те, кто ранее делал прививку от коронавируса. При этом приобретенный после вакцинации иммунитет снижает риск осложнений во время болезни.
В минздраве Украины отметили, что у нового штамма отсутствует специфическая оценка опасности, но Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус нужно мониторить на уровне каждой страны.
В мае «Ведомости» писали, что Роспотребнадзор обнаружил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Новый штамм относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Для этой инфекции характерны лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.