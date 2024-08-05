На Украине обнаружили новый штамм коронавируса

Он добавил, что на минувшей неделе медики обнаружили два субварианта FLiRT в Киеве и один – в Ивано-Франковской области. По словам Кузина, заразиться могут даже те, кто ранее делал прививку от коронавируса. При этом приобретенный после вакцинации иммунитет снижает риск осложнений во время болезни.