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На Украине обнаружили новый штамм коронавируса

Ведомости

На Украине выявлен новый штамм COVID-19, сообщил заместитель главы минздрава страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«В июле 2024 г. в стране зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT», – отметил Кузин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на минувшей неделе медики обнаружили два субварианта FLiRT в Киеве и один – в Ивано-Франковской области. По словам Кузина, заразиться могут даже те, кто ранее делал прививку от коронавируса. При этом приобретенный после вакцинации иммунитет снижает риск осложнений во время болезни.

В минздраве Украины отметили, что у нового штамма отсутствует специфическая оценка опасности, но Всемирная организация здравоохранения считает, что вирус нужно мониторить на уровне каждой страны.

В мае «Ведомости» писали, что Роспотребнадзор обнаружил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Новый штамм относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Для этой инфекции характерны лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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