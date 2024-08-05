В Госдуму внесли законопроект о передаче Москве части функций фонда «Сколково»

Законопроект также может наделить органы и организации Москвы определенными полномочиями при работе на территории фонда. Предполагается, что они смогут участвовать в организации исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и обеспечении использования объектов инфраструктуры центра «Сколково». Финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет средств бюджета Москвы, учрежденных правительством столицы организаций и источников, которые не запрещены законодательством. Передача функций не скажется на собственности фонда «Сколково» – все земельные участки и объекты сохранятся за ним.