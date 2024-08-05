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В Госдуму внесли законопроект о передаче Москве части функций фонда «Сколково»

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает передачу Москве части функций фонда «Сколково». Карточка проекта появилась в думской базе.

Законопроект предполагает передачу части вспомогательных функций фонда по развитию и обеспечению функционирования центра, в частности регулирование градостроительной и медицинской деятельности, развитие и эксплуатацию общегородской территории, организацию транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. В пояснительной записке уточняется, что функции планируют передать органам государственной власти Москвы или организациям, которые учреждены правительством столицы.

Законопроект также может наделить органы и организации Москвы определенными полномочиями при работе на территории фонда. Предполагается, что они смогут участвовать в организации исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и обеспечении использования объектов инфраструктуры центра «Сколково». Финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет средств бюджета Москвы, учрежденных правительством столицы организаций и источников, которые не запрещены законодательством. Передача функций не скажется на собственности фонда «Сколково» – все земельные участки и объекты сохранятся за ним.

«Сколково» является крупнейшим в России центром по разработке инновационных технологий, которые востребованы в промышленности, медицине, транспорте, сфере информационных технологий и многих других отраслях. В июле стало известно, что резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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