В Госдуму внесли законопроект о передаче Москве части функций фонда «Сколково»
Законопроект предполагает передачу части вспомогательных функций фонда по развитию и обеспечению функционирования центра, в частности регулирование градостроительной и медицинской деятельности, развитие и эксплуатацию общегородской территории, организацию транспортного обслуживания и коммунального хозяйства. В пояснительной записке уточняется, что функции планируют передать органам государственной власти Москвы или организациям, которые учреждены правительством столицы.
Законопроект также может наделить органы и организации Москвы определенными полномочиями при работе на территории фонда. Предполагается, что они смогут участвовать в организации исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и обеспечении использования объектов инфраструктуры центра «Сколково». Финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет средств бюджета Москвы, учрежденных правительством столицы организаций и источников, которые не запрещены законодательством. Передача функций не скажется на собственности фонда «Сколково» – все земельные участки и объекты сохранятся за ним.
«Сколково» является крупнейшим в России центром по разработке инновационных технологий, которые востребованы в промышленности, медицине, транспорте, сфере информационных технологий и многих других отраслях. В июле стало известно, что резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб.