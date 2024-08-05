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Суд в Москве оштрафовал Twitch на 5 млн рублей

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американский видеостриминговый сервис Twitch на 5 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компания Twitch Interactive, Inc. («дочка» Amazon) признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). 

Сервис уже неоднократно штрафовали в России. 31 января суд назначил административное взыскание в размере 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 г. мировой судья также признал компанию виновной в неисполнении предписания органа исполнительной власти об удалении запрещенной информации и оштрафовал ее на 4 млн руб.

Видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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