Суд в Москве оштрафовал Twitch на 5 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американский видеостриминговый сервис Twitch на 5 млн руб. из-за неисполнения предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Компания Twitch Interactive, Inc. («дочка» Amazon) признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).
Сервис уже неоднократно штрафовали в России. 31 января суд назначил административное взыскание в размере 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 г. мировой судья также признал компанию виновной в неисполнении предписания органа исполнительной власти об удалении запрещенной информации и оштрафовал ее на 4 млн руб.
Видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.