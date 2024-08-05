Суд в Москве оштрафовал Twitch на 5 млн рублей

Сервис уже неоднократно штрафовали в России. 31 января суд назначил административное взыскание в размере 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации. В декабре 2023 г. мировой судья также признал компанию виновной в неисполнении предписания органа исполнительной власти об удалении запрещенной информации и оштрафовал ее на 4 млн руб.