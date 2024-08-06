В Москве погиб человек при детонации предмета в квартире

В Москве погиб человек при детонации предмета в квартиреСК возбудил уголовное дело
В Москве при детонации неустановленного предмета в квартире погиб мужчина, подтвердили в Главном управлении МВД.
6 августа стало известно, что в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве произошел взрыв. Неустановленный предмет взорвался на втором этаже многоквартирного дома. Причины взрыва устанавливаются. Пожара после хлопка не последовало.
В пресс-службе «Мосгаза» добавили, что сетевой газ не является причиной взрыва. На месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. По предварительной версии следователей, он совершил суицид, сообщили в пресс-службе СК.