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В Москве погиб человек при детонации предмета в квартире

СК возбудил уголовное дело
Ведомости

В Москве при детонации неустановленного предмета в квартире погиб мужчина, подтвердили в Главном управлении МВД.

В ведомстве в разговоре с ТАСС также уточнили, что других пострадавших нет.

6 августа стало известно, что в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве произошел взрыв. Неустановленный предмет взорвался на втором этаже многоквартирного дома. Причины взрыва устанавливаются. Пожара после хлопка не последовало.

В пресс-службе «Мосгаза» добавили, что сетевой газ не является причиной взрыва. На месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. По предварительной версии следователей, он совершил суицид, сообщили в пресс-службе СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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