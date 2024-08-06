Сенатор Савельев обжаловал арест по делу об организации убийства
Сенатор Дмитрий Савельев обжаловал арест по делу о приготовлении к организации убийства, следует из картотеки Басманного суда Москвы.
Заявление было подано 5 августа.
2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности.
По данным источника «Ведомостей» в СФ, генпрокурор Игорь Краснов на заседании сообщил, что, по версии следствия, Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000.
ТАСС со ссылкой на документы писал, что Савельев подозревается в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г.
Исполнительную власть Тульской области в СФ Савельев представляет с 6 октября 2016 г. В 2021 г. переизбранный на пост губернатора Алексей Дюмин переназначил его сенатором.