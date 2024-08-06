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Суд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры Москвы Кибовского

Ведомости

Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Его обвиняют в покушении на мошенничество и во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Кибовского задержали 17 июля. Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал бывшего руководителя столичного департамента до 16 сентября, сторона защиты попыталась обжаловать арест. Однако Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого райсуда об аресте.

По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма взяток, полученная Кибовским, составила более 100 млн руб.

Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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