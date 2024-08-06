Суд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры Москвы Кибовского
Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Его обвиняют в покушении на мошенничество и во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Кибовского задержали 17 июля. Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал бывшего руководителя столичного департамента до 16 сентября, сторона защиты попыталась обжаловать арест. Однако Мосгорсуд оставил без изменения постановление Замоскворецкого райсуда об аресте.
По версии следствия, фигурант, занимая высокопоставленную должность в правительстве Москвы, незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма взяток, полученная Кибовским, составила более 100 млн руб.
Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.