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Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Кибовский

Его обвиняют в получении взяток и покушении на мошенничество
Анастасия Швецова
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан, сообщил источник «Ведомостей».

Собеседник уточнил, что Кибовского обвиняют «в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве». Задержание также подтвердили в столичном СК.

Следствие просит арестовать экс-главу столичного департамента культуры, следует из судебной картотеки. Дело 17 июля зарегистрировал Замоскворецкий суд. Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.

По данным РБК, следственные действия в отношении Кибовского начались на прошлой неделе. В его квартире прошли обыски, у бывшего чиновника изъяли электронные носители.

Кибовский работал в московском правительстве с 2019 г. Мэр столицы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия (Москомнаследие). Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Комментируя период работы в столичном правительстве, он отмечал, что за 13 лет ему удалось «сделать культуру ближе к москвичам». По словам Кибовского, культура стала доступнее не только для широкой аудитории, но и для молодых талантов. «Время ставит новые вызовы, и сегодня принципиально важно вывести культуру Москвы на новый уровень», – заявил он, покидая пост в сентябре 2023 г.

До работы в правительстве Москвы Кибовский в разные годы занимал должности в Минкультуры РФ, аппарате правительства, Росохранкультуре и др.

Кибовский является заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, у него есть несколько государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «музейное дело». На счету Кибовского ряд работ по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII–XIX вв.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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