Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы КибовскийЕго обвиняют в получении взяток и покушении на мошенничество
Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский задержан, сообщил источник «Ведомостей».
Собеседник уточнил, что Кибовского обвиняют «в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве». Задержание также подтвердили в столичном СК.
Следствие просит арестовать экс-главу столичного департамента культуры, следует из судебной картотеки. Дело 17 июля зарегистрировал Замоскворецкий суд. Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.
Кибовский работал в московском правительстве с 2019 г. Мэр столицы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия (Москомнаследие). Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Комментируя период работы в столичном правительстве, он отмечал, что за 13 лет ему удалось «сделать культуру ближе к москвичам». По словам Кибовского, культура стала доступнее не только для широкой аудитории, но и для молодых талантов. «Время ставит новые вызовы, и сегодня принципиально важно вывести культуру Москвы на новый уровень», – заявил он, покидая пост в сентябре 2023 г.
До работы в правительстве Москвы Кибовский в разные годы занимал должности в Минкультуры РФ, аппарате правительства, Росохранкультуре и др.
Кибовский является заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, у него есть несколько государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он с отличием окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «музейное дело». На счету Кибовского ряд работ по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII–XIX вв.