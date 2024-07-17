Задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Кибовский

Комментируя период работы в столичном правительстве, он отмечал, что за 13 лет ему удалось «сделать культуру ближе к москвичам». По словам Кибовского, культура стала доступнее не только для широкой аудитории, но и для молодых талантов. «Время ставит новые вызовы, и сегодня принципиально важно вывести культуру Москвы на новый уровень», – заявил он, покидая пост в сентябре 2023 г.