Суд приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам

Суд приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годамЗащита обжалует приговор
Тверской суд Москвы признал бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову виновной в злоупотреблении должностным полномочиями (ст. 285 УК). Судья Ольга Затомская назначила ей наказание в виде семи лет колонии общего режима с запретом занимать должность на госслужбе в течение двух лет.
Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Минкультуры о взыскании с Яриловой в пользу министерства около 126 млн руб.
В уголовном деле Яриловой речь идет о необоснованном включении Музея мороженого в Москве в программу «Пушкинской карты», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. По версии следствия, Ярилова должна была санкционировать это исключение, но не сделала этого. Изначально экс-замминистра признала вину, писал ТАСС. Впоследствии, поменяв адвокатов, она отказалась от признательных показаний и настаивала на своей невиновности до конца процесса.
Судебный процесс по существу длился с ноября 2023 г. О задержании Яриловой стало известно в апреле 2023 г. Чиновнице было предъявлено обвинение, после чего Басманный суд отправил ее в СИЗО.
Ее адвокаты в процессе доказывали суду, что обвинение против Яриловой необоснованно, поскольку чиновница и не должна была исключать выставку из программы: правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями. Также она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения, утверждала сторона защиты.
Представитель прокуратуры в прениях сторон 24 апреля запросил для Яриловой наказание в виде семи лет колонии, а также просил суд удовлетворить гражданский иск в пользу потерпевшей стороны.
Потерпевшим лицом по делу признано Министерство культуры. Оно заявило иск о возмещении вреда на сумму около 126 млн руб.
Адвокаты Сергей Дякин и Денис Саушкин просили суд вынести оправдательный приговор их доверительнице. Защитники считают вину Яриловой недоказанной.
Как ожидается, приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.
«Пушкинская карта» – это совместная программа Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
Преследование Яриловой – не единственное уголовное дело по «Пушкинской карте»
С момента запуска проекта появлялось несколько мошеннических схем по хищению денег со счета карты. Главное следственное управление СК с 9 марта 2023 г. расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств. Следователи возбудили его в отношении трех жителей Московского региона. Им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2024 г. Генпрокуратура утвердила это обвинение. По версии следствия, в 2022 г. мужчины, используя фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы АО «Почта банк», обманывали работников банка и Минкультуры. По данным следствия, им удалось похитить более 200 млн руб. путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий. На имущество арестованных в рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест в размере более 100 млн руб.
«Ведомости» писали, что существуют десятки крупных Telegram-каналов, занимающихся скупкой «Пушкинских карт». Обычно школьникам или студентам предлагают продать свою карту за 1500–1800 руб., если на ее счете лежит 5000 руб. Далее карта обналичивается, скупщик забирает свой процент, а оставшуюся часть отдает продавцу.
Еще одним распространенным методом мошенничества является регистрация индивидуального предпринимательства под видом выставки или кинотеатра, говорит источник, близкий к программе «Пушкинская карта».
Организованные мошенниками события проходят регистрацию на сайте PRO.Культура.РФ – цифровой платформе для размещения событий на федеральных и региональных афишах. После проверки платформа подключает выставку или кинотеатр к программе: это позволяет списывать баланс с «Пушкинской карты».
«Госуслуги» предупреждают о том, что «Пушкинская карта» входит в число социальных, поэтому вывод средств с нее считается нарушением и влечет ответственность по ст. 159.2 УК. Владельцы карты в соответствии с ее пользовательским договором не должны разглашать номер карты, срок ее действия, CVС-код на обратной стороне карты, а также коды подтверждения из sms от банка.