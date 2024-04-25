Суд приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам

В уголовном деле Яриловой речь идет о необоснованном включении Музея мороженого в Москве в программу «Пушкинской карты», которая была запущена 1 сентября 2021 г. Летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. По версии следствия, Ярилова должна была санкционировать это исключение, но не сделала этого. Изначально экс-замминистра признала вину, писал ТАСС. Впоследствии, поменяв адвокатов, она отказалась от признательных показаний и настаивала на своей невиновности до конца процесса.