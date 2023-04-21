Экс-замглавы Минкультуры Ярилову отправили в СИЗО

Экс-замглавы Минкультуры Ярилову отправили в СИЗОБывшей чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову до 16 июня 2023 г. Следственный комитет (СК) предъявил ей обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Яриловой грозит до 10 лет лишения свободы.
Ее адвокат Борис Асриян (бывший следователь ГСУ СК РФ по Московской области) просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но судья отказал. Экс-замминистра задержали 19 апреля поздно вечером и доставили на допрос в СК РФ.
Увольнение Яриловой из Минкультуры осенью 2022 г. было связано с расследованием по делу о «Пушкинской карте», рассказали «Ведомостям» два близких к Минкультуры источника. Ярилова, как утверждает один из собеседников, уволилась «буквально одним днем». При этом, как говорят собеседники, арест «стал неожиданностью». В Минкультуры «Ведомостям» сказали, что будут содействовать правоохранительным органам в расследовании.
Руководитель налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов пояснил «Ведомостям», что правительство выделило бюджетные средства на предоставление субсидии акционерному обществу «Почта банк». В соглашении есть и положение о том, что Минкультуры должно осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием данных средств.
«Можно предположить, что государственные обвинители по делу Яриловой будут мотивировать признание мошенническим включение частной организации в перечень культурных организаций, посещение которых доступно по «Пушкинской карте», тем, что она не оформлена как музей в предусмотренном законом порядке», – отмечает Егулемов. По его словам, в этом смысле обнаруживается схожесть с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева, в котором по одному из эпизодов фигурировала ненадлежащим образом оформленная документация.
Адвокат Асриян от комментариев «Ведомостям» отказался. «Ведомости» также направили запрос в СК.
«Пушкинская карта» – это совместная программа Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее запустили в сентябре 2021 г. для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно тратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.
Дела по карте
С момента запуска проекта появлялось несколько мошеннических схем по хищению денег со счета карты. Главное следственное управление СК с 9 марта 2023 г. расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств. Следователи возбудили его в отношении трех жителей Московского региона. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2022 г. мужчины, используя фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы АО «Почта банк», обманывали работников банка и Минкультуры. По данным следствия, им удалось похитить более 200 млн руб. путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий. На имущество арестованных в рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест в размере более 100 млн руб.
С 24 марта полицейские проводят проверку обстоятельств продажи билетов на спектакль МХАТ им. Горького «Женщины Есенина» по «Пушкинской карте», где у зрителей возникли проблемы при входе по ним в театр. Гендиректор театра Владимир Кехман сообщил, что более 70 зрителей не смогли попасть на спектакль, поскольку считывающее устройство на входе показало, что билеты приобретены по «Пушкинской карте», предназначенной для людей 14–22 лет, а пройти по ним хотели зрители более старшего возраста. По его словам, зрители стали жертвами мошенников.
Как убедился корреспондент «Ведомостей», существуют десятки крупных Telegram-каналов, занимающихся скупкой «Пушкинских карт». Обычно школьникам или студентам предлагают продать свою карту за 1500–1800 руб., если на ее счете лежит 5000 руб. Далее карта обналичивается, скупщик забирает свой процент, а оставшуюся часть отдает продавцу.
Еще одним распространенным методом мошенничества является регистрация индивидуального предпринимательства под видом выставки или кинотеатра, говорит источник, близкий к программе «Пушкинская карта». Организованные мошенниками события проходят регистрацию на сайте PRO.Культура.РФ – цифровой платформе для размещения событий на федеральных и региональных афишах. После проверки платформа подключает выставку или кинотеатр к программе: это позволяет списывать баланс с «Пушкинской карты».
«Госуслуги» предупреждают о том, что «Пушкинская карта» входит в число социальных, поэтому вывод средств с нее считается нарушением и влечет ответственность по ст. 159.2 УК. Владельцы карты в соответствии с ее пользовательским договором не должны разглашать номер карты, срок ее действия, CVС-код на обратной стороне карты, а также коды подтверждения из sms от банка.
Защита от мошенничества
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал «Ведомостям» о проработке ряда требований по защите «Пушкинской карты» от мошеннических действий с главами Минкультуры Ольгой Любимовой и Минцифры Максутом Шадаевым. В частности, речь идет об обязательности верификации участников программы на региональном уровне.
«Одна из проблем заключалась в том, что индивидуальные предприниматели в отличие от юридических лиц не должны были подтверждаться в регионе [для подключения к программе]», – отметил Хинштейн. До начала 2023 г. по карте нельзя было отследить, как реализуются билеты: было видно только списание денег, но не сама покупка билетов.
«Когда человек покупает билет по «Пушкинской карте», потом приходит с ним в театр. Дальше видно, что у него этот билет прошел – он попадает сразу в базу», – добавил он. Мошенническая схема заключается в том, что билеты покупают те, кто в итоге не посещает мероприятие. «Также бывали случаи, когда в нескольких театрах подавляющее число тех, кто пришел, купили билеты по «Пушкинской карте», при этом это были взрослые люди – не студенты и не школьники», – заключил он, добавив, что если бы была прямая привязка между покупкой билета и проверкой в учреждениях культуры, то такого можно было бы избежать.