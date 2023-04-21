Экс-замглавы Минкультуры Ярилову отправили в СИЗО

«Когда человек покупает билет по «Пушкинской карте», потом приходит с ним в театр. Дальше видно, что у него этот билет прошел – он попадает сразу в базу», – добавил он. Мошенническая схема заключается в том, что билеты покупают те, кто в итоге не посещает мероприятие. «Также бывали случаи, когда в нескольких театрах подавляющее число тех, кто пришел, купили билеты по «Пушкинской карте», при этом это были взрослые люди – не студенты и не школьники», – заключил он, добавив, что если бы была прямая привязка между покупкой билета и проверкой в учреждениях культуры, то такого можно было бы избежать.