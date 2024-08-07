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Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с чумой овец и коз в странах Европы

Ведомости

Недавно выявленные факты чумы мелких жвачных животных (ЧМЖ) в Болгарии, Грузии, Греции и Румынии вызвали беспокойство Россельхознадзора, в частности, из-за вероятности распространения болезни на Украину, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2024 г. в Турции было зарегистрировано восемь очагов заболевания, отмечается высокий риск его распространения в соседние восточно-европейские государства и Закавказье. Чума этого типа также выявлена в Грузии и Греции, в частности, на периферии Фессалия (23 очага), в Пелопоннесе и Западной Греции (по три очага), на острове Крит (два) и по одному очагу в Аттике, Восточной Македонии и Фракии. В Румынии зафиксирован 41 очаг ЧМЖ, где содержалось 220 000 голов мелкого рогатого скота. Отмечается, что заболевание овец и коз широко распространено в Африке и Азии. Стационарное неблагополучие Монголии, Китая и Турции также «вызывает озабоченность» ведомства.

По данным Всемирного общества защиты животных (ВОЗЖ), до июля 2024 г. Греция и Румыния имели международный статус стран, благополучных по чуме мелких жвачных. В Россельхознадзоре считают, что занос и распространение ЧМЖ в странах Евросоюза «в очередной раз демонстрирует негативный эффект либерализации ветеринарного пограничного надзора и политики «открытых дверей». По данным ведомства, самый восточный очаг ЧМЖ зарегистрирован в уезде Тулча в Румынии, примерно в 50 км от границы с Украиной. Регион соседствует с Измаильским районом Одесской области. Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с фактическим отсутствием на Украине ветеринарной службы и практически свободного ввоза животных и животноводческой продукции из Европы.

«Не исключены попытки преднамеренного инфицирования украинской стороной восприимчивых животных на освобожденных территориях», – добавили в ведомстве и попросили при обнаружении трупов мелких жвачных или диких парнокопытных (в первую очередь, в южных регионах), незамедлительно обращаться в Россельхознадзор.

Россия обладает статусом «Свободной страны по ЧМЖ» с 2021 г. В мае на 91-й Генеральной сессии Международной организации здравоохранения животных свободными от заболевания признали 61 страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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