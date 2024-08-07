Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с чумой овец и коз в странах Европы

С начала 2024 г. в Турции было зарегистрировано восемь очагов заболевания, отмечается высокий риск его распространения в соседние восточно-европейские государства и Закавказье. Чума этого типа также выявлена в Грузии и Греции, в частности, на периферии Фессалия (23 очага), в Пелопоннесе и Западной Греции (по три очага), на острове Крит (два) и по одному очагу в Аттике, Восточной Македонии и Фракии. В Румынии зафиксирован 41 очаг ЧМЖ, где содержалось 220 000 голов мелкого рогатого скота. Отмечается, что заболевание овец и коз широко распространено в Африке и Азии. Стационарное неблагополучие Монголии, Китая и Турции также «вызывает озабоченность» ведомства.