Россельхознадзор усилит проверки бразильского мяса компании Minerva
Россельхознадзор ввел усиленный контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A. в связи с нарушениями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Нарушения связаны с микробиологической безопасностью, уточнили в ведомстве. В 2024 г. в Россию было поставлено почти 1200 т продукции с этого предприятия, а в 2023 г. – более 2000 т.
Российское ведомство обратилось к коллегам из Бразилии с запросом о расследовании для установления причин нарушений.
В феврале Россельхознадзор заявил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора – в продукции была выявлена многоядная муха-горбатка, которая является опасным карантинным объектом для России и стран – членов ЕАЭС. Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию. В 2020 г. на долю этой страны приходилось около 96% всего российского импорта бананов.
В том же месяце Россельхознадзор вернул пяти эквадорским компаниям право поставлять бананы в Россию. Это произошло после предоставления республикой технического обоснования для снятия запрета на импорт продукции.