Россельхознадзор усилит проверки бразильского мяса компании Minerva

В феврале Россельхознадзор заявил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора – в продукции была выявлена многоядная муха-горбатка, которая является опасным карантинным объектом для России и стран – членов ЕАЭС. Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию. В 2020 г. на долю этой страны приходилось около 96% всего российского импорта бананов.