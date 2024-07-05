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Россельхознадзор усилит проверки бразильского мяса компании Minerva

Ведомости

Россельхознадзор ввел усиленный контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A. в связи с нарушениями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нарушения связаны с микробиологической безопасностью, уточнили в ведомстве. В 2024 г. в Россию было поставлено почти 1200 т продукции с этого предприятия, а в 2023 г. – более 2000 т.

Российское ведомство обратилось к коллегам из Бразилии с запросом о расследовании для установления причин нарушений.

В феврале Россельхознадзор заявил об обеспокоенности ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора – в продукции была выявлена многоядная муха-горбатка, которая является опасным карантинным объектом для России и стран – членов ЕАЭС. Эквадор является основным поставщиком бананов в Россию. В 2020 г. на долю этой страны приходилось около 96% всего российского импорта бананов.

В том же месяце Россельхознадзор вернул пяти эквадорским компаниям право поставлять бананы в Россию. Это произошло после предоставления республикой технического обоснования для снятия запрета на импорт продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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