В Таджикистане возбудили уголовное дело против экс-главы МИДа

В ноябре 1991 г. и апреле – мае 1992 г. Искандаров был и. о. председателя Верховного совета Таджикистана, а 11 августа 1992 г. избран на должность его председателя. В это же время Искандаров являлся и. о. президента Таджикистана, замещая на этом посту второго президента Таджикистана Рахмона Набиева. 19 ноября 1992 г. президентом страны избран Эмомали Рахмон. С марта 1993 г. Искандаров – временный поверенный в делах, а после – чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана. С 2008 г. занимал пост посла по особым поручениям МИД Таджикистана.