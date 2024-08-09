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В Таджикистане возбудили уголовное дело против экс-главы МИДа

Ведомости

В Таджикистане возбудили уголовное дело против бывшего главы министерства иностранных дел (МИД) Хамрохона Зарифи, а также экс-главы Верховного совета, который в 1991-1992 гг. исполнял обязанности президента, Акбаршо Искандарова и других политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генеральный прокурора страны Юсуфа Рахмона.

«В отношении Усмонзоды, Хакимова, Комилзоды, Искандарова, Зарифи и нескольких других человек возбуждены уголовные дела, которые находятся на стадии предварительного расследования в генпрокуратуре. В связи с сохранением тайны следствия никакой информации я предоставить не могу», – заявил Рахмон.

Зарифи в 1995–1996 гг. занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Таджикистана, в 1996–2002 гг. был постоянным представителем страны при ОБСЕ и структурах ООН в Вене, в 2002–2006 гг. работал послом Таджикистана в США. С 2006 по 2013 г. Зарифи возглавлял МИД Таджикистана.

В ноябре 1991 г. и апреле – мае 1992 г. Искандаров был и. о. председателя Верховного совета Таджикистана, а 11 августа 1992 г. избран на должность его председателя. В это же время Искандаров являлся и. о. президента Таджикистана, замещая на этом посту второго президента Таджикистана Рахмона Набиева. 19 ноября 1992 г. президентом страны избран Эмомали Рахмон. С марта 1993 г. Искандаров – временный поверенный в делах, а после – чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана. С 2008 г. занимал пост посла по особым поручениям МИД Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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