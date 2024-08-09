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У посольства РФ в Токио ультраправые провели антироссийские акции

Ведомости

Ультраправые организации Японии проводят акции протеста у посольства РФ в годовщину вступления СССР в войну 1945 г. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, 7 февраля и годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа.

По информации агентства, за протестами наблюдает полиция, пресекая нарушения.

24 июля Токио выразил протест российскому правительству в связи с введением санкций против граждан Японии. 7 августа уже российский МИД выразил протест Японии в связи с проведением 18-26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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