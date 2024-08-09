У посольства РФ в Токио ультраправые провели антироссийские акции
Ультраправые организации Японии проводят акции протеста у посольства РФ в годовщину вступления СССР в войну 1945 г. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечает агентство, японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, 7 февраля и годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа.
По информации агентства, за протестами наблюдает полиция, пресекая нарушения.