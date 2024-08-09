В Курскую область направили дополнительную группировку спасателей МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков направил в Курскую область дополнительную группировку спасателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в связи с обстановкой в Курской области, которая была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, направлена дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра МЧС России», – уточнили в ведомстве.
В нее вошли 80 спасателей и 13 единиц техники. Они проведут эвакуацию населения в безопасные районы. В отряд также включены взрывотехники, которые займутся обезвреживанием взрывоопасных предметов.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
Кабмин по поручению президента России Владимира Путина направит 220 млн руб. Курской области на оказание матпомощи местным жителям. Эти средства пойдут на выплату 10 000 руб. тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Правительство также выделило 1,8 млрд руб. на получение сертификатов на переселение жителей региона.