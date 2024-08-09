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К последователям секты «Фалуньгун» в Краснодарском крае пришли с обысками

Ведомости

Силовики провели массовые обыски у последователей запрещенной в России китайской секты «Фалуньгун» (признано нежелательной организацией в России) в Краснодарском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски были проведены по 19 адресам в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Были обнаружены запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа» и «Фалуньгун».

4 мая Тушинский районный суд Москвы на два месяца арестовал лидера секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову. Было возбуждено уголовное дело об организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Фигурантам, как сообщалось, грозит до шести лет лишения свободы.

Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990-х гг. после чего стало распространяться в других странах. Оно соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и др. Власти Китая официально запретили его после того, как тысячи его последователей потребовали официально признать движение.

В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал информационные материалы «Фалуньгуна» экстремистскими. Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2020 г. организация была признана нежелательной в РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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