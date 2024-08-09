К последователям секты «Фалуньгун» в Краснодарском крае пришли с обысками
Силовики провели массовые обыски у последователей запрещенной в России китайской секты «Фалуньгун» (признано нежелательной организацией в России) в Краснодарском крае, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыски были проведены по 19 адресам в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Были обнаружены запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа» и «Фалуньгун».
4 мая Тушинский районный суд Москвы на два месяца арестовал лидера секты «Фалуньгун» Наталью Миненкову. Было возбуждено уголовное дело об организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Фигурантам, как сообщалось, грозит до шести лет лишения свободы.
Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990-х гг. после чего стало распространяться в других странах. Оно соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и др. Власти Китая официально запретили его после того, как тысячи его последователей потребовали официально признать движение.
В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал информационные материалы «Фалуньгуна» экстремистскими. Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2020 г. организация была признана нежелательной в РФ.