К последователям секты «Фалуньгун» в Краснодарском крае пришли с обысками

Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990-х гг. после чего стало распространяться в других странах. Оно соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и др. Власти Китая официально запретили его после того, как тысячи его последователей потребовали официально признать движение.