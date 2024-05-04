Суд в Москве арестовал лидера запрещенной секты «Фалуньгун»
Тушинский районный суд Москвы на два месяца арестовал лидера запрещенной в России секты «Фалуньгун» (включена Минюстом в реестр нежелательных НПО) Наталью Миненкову. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Следователи ранее возбудили уголовное дело против последователей ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа» («Фалуньгун») по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ). Фигурантам, как сообщалось, грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, Миненкова «выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных на территории РФ организаций». Она также применяла различные меры конспирации для общения с членами центра, говорится в сообщении. Суд отправил ее по стражу на 1 месяц 25 суток, до 27 июня.
Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990 гг. и затем получило распространение в других странах. Его основателем и бессменным лидером является Ли Хунчжи. Движение соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и оздоровительной практики цигун. После того как тысячи его последователей вышли в Пекине с требованием официально признать движение, оно было запрещено властями Китая.
В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал экстремистскими информационные материалы «Фалуньгун». Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2020 г. решением Генеральной прокуратуры РФ организация была признана нежелательной.