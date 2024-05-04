Суд в Москве арестовал лидера запрещенной секты «Фалуньгун»

Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990 гг. и затем получило распространение в других странах. Его основателем и бессменным лидером является Ли Хунчжи. Движение соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и оздоровительной практики цигун. После того как тысячи его последователей вышли в Пекине с требованием официально признать движение, оно было запрещено властями Китая.