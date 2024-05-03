В Москве возбуждено уголовное дело против последователей секты «Фалунь Дафа»

В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал экстремистскими информационные материалы «Фалуньгун». Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2015 г. Конституционный суд подтвердил, что использование нацистской или сходной с ней символики – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, а значит, такую символику можно запрещать. В 2020 г. решением Генеральной прокуратуры РФ организация была признана нежелательной.