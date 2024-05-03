В Москве возбуждено уголовное дело против последователей секты «Фалунь Дафа»
В Москве следователи возбудили уголовное дело против последователей ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», деятельность которой признана нежелательной в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ). Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, деятельность «Фалунь Дафа» была организована жительницей столицы совместно с группой лиц с 31 июля 2020 г. по 22 октября 2023 г. Кроме того, фигурантка распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, которые в РФ признаны экстремистскими.
Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990 гг. и затем получило распространение в других странах. Его основателем и бессменным лидером является Ли Хунчжи. Движение соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и оздоровительной практики цигун. После того как тысячи его последователей вышли в Пекине с требованием официально признать движение, оно было запрещено властями Китая.
В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал экстремистскими информационные материалы «Фалуньгун». Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2015 г. Конституционный суд подтвердил, что использование нацистской или сходной с ней символики – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, а значит, такую символику можно запрещать. В 2020 г. решением Генеральной прокуратуры РФ организация была признана нежелательной.