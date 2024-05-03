Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Москве возбуждено уголовное дело против последователей секты «Фалунь Дафа»

Ведомости

В Москве следователи возбудили уголовное дело против последователей ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», деятельность которой признана нежелательной в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Москве.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ). Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, деятельность «Фалунь Дафа» была организована жительницей столицы совместно с группой лиц с 31 июля 2020 г. по 22 октября 2023 г. Кроме того, фигурантка распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, которые в РФ признаны экстремистскими.

Религиозное движение «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун», возникло в Китае в начале 1990 гг. и затем получило распространение в других странах. Его основателем и бессменным лидером является Ли Хунчжи. Движение соединяет в себе элементы буддизма, даосизма и оздоровительной практики цигун. После того как тысячи его последователей вышли в Пекине с требованием официально признать движение, оно было запрещено властями Китая.

В 2011 г. Первомайский районный суда Краснодара признал экстремистскими информационные материалы «Фалуньгун». Суд решил, что используемая учением свастика может восприниматься как нацистская до степени смешения, а в информационном листке движения имеются «высказывания, побуждающие к враждебным действиям по отношению к официальным властям Китая». В 2015 г. Конституционный суд подтвердил, что использование нацистской или сходной с ней символики – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, а значит, такую символику можно запрещать. В 2020 г. решением Генеральной прокуратуры РФ организация была признана нежелательной.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных