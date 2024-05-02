Антон Алиханов выступает за введение в России «Карты русского»Калининградская область с апреля ввела региональные меры для поддержки репатриантов
В России на федеральном уровне необходимо вводить «Карту русского» для репатриации соотечественников из-за рубежа. Об этом в интервью «Ведомостям» сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Тему репатриации мы считаем очень важной. Мы ее развиваем в связи с прошлогодним указом президента. Но мы продолжаем настаивать на том, что нужно внедрить «Карту русского». Мы все ее преимущества описывали, представляли в правительство», – сказал Алиханов.
Такая карта могла бы действовать по аналогии с «Картой поляка», которая есть у некоторых жителей Калининградской области, говорит Алиханов: «Схожая ситуация в Белоруссии, где тоже у граждан есть «Карта поляка». И очень многие люди и их дети уезжают учиться и работать в Польшу. А мы не даем русским и их детям возможности вот так мягко вернуться в Россию, чтобы жить на родине». По его словам, «Карту русского» должны получать выходцы из России – если они или их предки были русскими. По этой карте может быть безвизовый въезд в Россию, возможность поступать на бюджет в российские вузы для самих граждан или их детей. «Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне. Тут законодательная обшивка уже второй вопрос. Можно взять и переписать нормативку Израиля, Румынии, Венгрии, Польши, где эти карты есть. Все уже придумано, можно пользоваться», – сказал Алиханов «Ведомостям».
Алиханов называет репатриацию соотечественников одной из возможностей решить проблему с дефицитом трудовых кадров. По его словам, сейчас существует три пути решения этой проблемы: «Первый – это образовательная система, когда мы быстро обучаем тех специалистов, которые нужны экономике. Это программы переобучения, краткие курсы на 6–9 месяцев. Потом они сразу устраиваются на работу. Второй путь – это повышение эффективности труда за счет самых разных технологий. <...> И третье – это новые люди. И тут, в свою очередь, две большие задачи – это рождение новых людей и изменения в миграционной политике».
Калининградская область с середины апреля ввела меры поддержки для репатриантов. По словам Алиханова, за это время в регион переехали несколько семей. Он объясняет, что регион оказывает поддержку репатриантам с работой, с медицинским освидетельствованием, сбором документов, устройством детей в школы и детские сады. В частности, 32 000 руб. выделяется на компенсацию расходов по оформлению документов и медстраховки. «До 135 000 руб. мы первые полгода им помогаем компенсировать аренду жилья. Мы помогаем им устроиться на работу, пройти переобучение, детей записать в детский сад и школу. Если детям нужны курсы русского языка, то они их могут посещать», – говорит Алиханов. Кроме того, к осени в школах Калининградской области планируется создать специальные классы для детей, у которых есть сложности с русским языком, «чтобы для них адаптация проходила быстрее», говорит губернатор.
В ноябре 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В этом указе было прописано понятие «репатриант». В частности, это соотечественник, который изъявил желание принять участие в этой госпрограмме, из числа граждан России, которые постоянно проживали за рубежом на 24 февраля 2022 г., а также из числа тех, кому был оформлен выход из российского гражданства на основании добровольного волеизъявления, и тех, кто родился или постоянно жил на территории РСФСР и имел в прошлом гражданство СССР. Также к числу репатриантов могут относиться те, кто имеет родственников по прямой линии, которые родились в РСФСР или на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы Российской Федерации.
В феврале правительство выпустило постановление, которым изменило некоторые положения участия в этой госпрограмме. В частности, теперь репатриантам не придется подтверждать знание русского языка. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев год назад говорил, что с 2022 г. по программе репатриации в Россию переехало около 80 000 соотечественников.