Антон Алиханов выступает за введение в России «Карты русского»

Такая карта могла бы действовать по аналогии с «Картой поляка», которая есть у некоторых жителей Калининградской области, говорит Алиханов: «Схожая ситуация в Белоруссии, где тоже у граждан есть «Карта поляка». И очень многие люди и их дети уезжают учиться и работать в Польшу. А мы не даем русским и их детям возможности вот так мягко вернуться в Россию, чтобы жить на родине». По его словам, «Карту русского» должны получать выходцы из России – если они или их предки были русскими. По этой карте может быть безвизовый въезд в Россию, возможность поступать на бюджет в российские вузы для самих граждан или их детей. «Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне. Тут законодательная обшивка уже второй вопрос. Можно взять и переписать нормативку Израиля, Румынии, Венгрии, Польши, где эти карты есть. Все уже придумано, можно пользоваться», – сказал Алиханов «Ведомостям».